Jokic marca triplo-duplo, e Sérvia fatura bronze no basquete masculino em Paris

Três vezes melhor jogador da NBA, Jokic foi peça-chave na revanche olímpica da Sérvia um ano depois da derrota na final do Mundial para a Alemanha.

Melhor jogador da última temporada da NBA, Nikola Jokic marcou um triplo-duplo na vitória da Sérvia sobre a Alemanha por 93-83 neste sábado (10), na disputa pela medalha de bronze do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris.

O astro do Denver Nuggets sai de Paris com sua segunda medalha olímpica, depois de ter feito parte da equipe que conseguiu a prata nos Jogos do Rio-2016. O capitão da Sérvia, Bogdan Bogdanovic, que marcou 16 pontos neste sábado (3/4 em arremessos de três), também estava naquele elenco.

Quem também brilhou foi Vasilije Micic, com 19 pontos em um jogo que a seleção sérvia dominou do início ao fim.

O triplo duplo de Jokic foi o quinto da história dos Jogos, dois dias depois de LeBron James conseguir o feito contra a própria Sérvia (16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências).