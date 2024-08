Inteligência artificial invade publicações científicas

No início deste ano, a imagem de um rato com genitais gigantes, amplamente compartilhada nas redes sociais, levou à retirada de um estudo publicado em uma revista da editora universitária Frontiers, uma das principais no setor.

Erros e imprecisões recentes em revistas científicas, como a imagem de um rato com um pênis gigante ou uma perna humana com ossos demais, revelam a utilização cada vez maior da inteligência artificial (IA) nestas publicações, em detrimento da sua qualidade.

Entretanto, para além destas imagens alteradas, o maior choque para o setor vem do ChatGPT, o software desenvolvido pela empresa americana OpenAI.

Em março deste ano, um artigo publicado pelo grupo editorial britânico Elsevier viralizou porque começava com "Certainly, here is a possible introduction for your topic" (Claro, esta é uma possível introdução para o seu tema), uma fórmula típica das respostas do ChatGPT.