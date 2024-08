EUA vence França (98-87) e conquista 5º ouro consecutivo no basquete masculino

Os 'Vingadores' cumpriram sua missão. Os Estados Unidos conquistaram seu quinto ouro consecutivo ao vencerem neste sábado (10) a França, por 98 a 87, na final do basquete olímpico masculino de Paris-2024, na Bercy Arena tomada por uma torcida que tentou empurrar sua seleção contra os astros LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

Na repetição da final de três anos atrás em Tóquio, a equipe americana se redimiu do quarto lugar do Mundial de 2023, resultado que foi a semente dos autodenominados 'Vingadores', reunidos por LeBron para saldar essa dívida.

A França chegou a ficar apenas três pontos atrás no placar a três minutos do fim, mas quatro cestas de três consecutivas de Stephen Curry acabaram com a sua resistência.