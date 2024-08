EUA é ouro nos revezamentos 4x400m masculino e feminino em Paris-2024

Os Estados Unidos conquistaram a 'dobradinha' de ouro no revezamento 4x400 metros nos Jogos Olímpicos de Paris, onde sua velocista, Gabby Thomas, anteriormente coroada nos 200 e 4x100 metros, terminou sua participação em Paris com três títulos.

Ela foi a atleta de maior sucesso na pista do Stade de France, onde Sydney McLaughlin-Levrone e Rai Benjamin, ambos campeões nos 400 metros com barreiras, conquistaram o segundo ouro parisiense no revezamento deste sábado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Benjamin formou a equipe com Christopher Bailey, Vernon Norwood e Bryce Deadmon que fechou a prova com o tempo de 2m54s43, um novo recorde olímpico, à frente de Botsuana de Letsile Tebogo (2m54s53, medalha de prata) e Grã-Bretanha (2m55s53, bronze).