Etíope Tamirat Tola quebra recorde olímpico e vence maratona em Paris

O etíope Tamirat Tola se proclamou campeão da maratona olímpica dos Jogos de Paris neste sábado (10), numa prova em que o queniano Eliud Kipchoge logo ficou para trás, sem chances de conquistar o terceiro ouro consecutivo, e acabou abandonando.

Tola, que vai completar 33 anos no domingo, venceu no atípico traçado parisiense com um tempo de 2 horas, 6 minutos e 26 segundos, estabelecendo um novo recorde olímpico. O belga Bashir Abdi cruzou a linha de chegada 21 segundos atrás e ficou com a medalha de prata, enquanto o bronze foi para o queniano Benson Kipruto, que chegou 34 segundos atrás do vencedor.

Mas a imagem simbólica foi a de Kipchoge com muitos problemas e até andando. Ele ficou distante do pelotão da frente e abandonou a prova depois do quilômetro 30, quando já tinha 8 minutos e 30 segundos de atraso em relação aos líderes. Aclamado no percurso pelos espectadores, o icônico maratonista queniano deu de presente seu número, tênis e meias antes de entrar em no carro que retira os atletas da prova.