Entenda: como Daniel Ortega chegou ao poder pelo voto e transformou a Nicarágua numa ditadura

Passaram-se 45 anos desde a revolução. Foi por causa da celebração da data esta semana que Ortega, que se consolidou um ditador, decidiu expulsar o embaixador brasileiro em Manágua. O diplomata Breno de Souza Brasil Dias da Costa não foi à celebração, e Ortega deu um passo a mais no congelamento das relações com o Brasil, ruins desde que o governo Luiz Inácio Lula da Silva pediu a libertação do bispo Rolando Álvarez, condenado a 16 anos de prisão pelo regime. O governo brasileiro respondeu com o mesmo gesto diplomático.

Quem o conhecia relata que Ortega, um dos nove comandantes Frente Sandinista de Libertação Nacional, era um dos mais apagados e discretos daquele grupo, formado por intelectuais, empresários, jornalistas e representantes da Igreja Católica descontentes com a ditadura de Somoza. O regime era conhecido pelos abusos de direitos humanos, corrupção e pobreza e a FSLN reuniu diversos atores políticos no entorno.

Daniel Ortega chegou ao poder na Nicarágua pela primeira vez depois do triunfo da Revolução Sandinista contra o ditador Anastasio Somoza Debayle em 1979, depois de 45 anos no poder. Aos 34 anos, era um jovem guerrilheiro e integrou a Junta do Governo de Reconstrução Nacional, onde assumiu os cargos de coordenador, chefe do Governo e ministro da Defesa.

A decisão de Ortega reflete uma trajetória de ascensão autoritária. Nesse período, Ortega foi eleito presidente da Nicarágua pela primeira vez em 1984, nas primeiras eleições do país após a saída de Somoza, que teve boicote do centro e da direita. No restante da década, lidou com a oposição da família Chamorro, importante para a queda da ditadura por causa do assassinato em janeiro de 1978 de Pedro Chamorro, dono do jornal La Prensa, e com grupos armados financiados pelo governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, conhecidos como Contras.

Em 1990, Ortega perdeu as eleições para a liberal Violeta Chamorro, viúva de Pedro Chamorro. Com um governo de reconciliação, a presidente pacificou os grupos armados, fez reformas econômicas e pavimentou a vitória do Partido Liberal nas eleições seguintes, em 1996 e 2002. Em todas as vezes, Ortega tentou retornar ao poder como candidato.

O retorno