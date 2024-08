Desabamento de aterro sanitário deixa oito mortos em Uganda

A mídia local descreveu como casas, pessoas e animais foram engolidos pelo deslizamento de terra no aterro sanitário de Kiteezi após fortes chuvas.

"Oito pessoas foram encontradas mortas até agora, seis adultos e duas crianças", afirmaram as autoridades de Kampala em um comunicado, após o desabamento de um aterro sanitário no norte da cidade.

Oito pessoas, incluindo duas crianças, morreram neste sábado (10) quando um aterro sanitário desabou em Kampala, capital de Uganda, informaram as autoridades.

A KCCA afirmou que houve uma "falha estrutural na massa de resíduos que causou o colapso de uma seção do aterro".

Imagens do local mostraram uma escavadeira removendo pilhas de lixo enquanto uma multidão de vizinhos observava.

O Daily Monitor, um jornal independente de Uganda, disse no seu site que o chefe da autoridade municipal, Erias Lukwago, havia alertado em janeiro que as pessoas que trabalhavam e viviam perto do aterro corriam inúmeros riscos para a saúde devido ao transbordamento de resíduos.

