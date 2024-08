China conquista 1º ouro olímpico de sua história na ginástica rítmica

Em uma Arena Porte de La Chapelle em ebulição, com um grande número de espectadores conhecedores do esporte, a China melhorou sensivelmente sua atuação em relação à fase de classificação disputada na sexta-feira, ao término da qual avançou na quinta colocação (67,900).

As chinesas somaram 69,800 pontos contra 68,850 pontos das israelenses e 68,100 das italianas, que que repetiram o terceiro lugar obtido nos Jogos de Tóquio há três anos.

A China conquistou a primeira medalha de ouro olímpica de sua história na ginástica rítmica ao vencer neste sábado (10) a prova por equipes, à frente de Israel, que conseguiu uma prata inédita, e da Itália, que ficou com o bronze.

Antes de Paris, as chinesas só tinham subido uma vez no pódio dos Jogos Olímpicos, em 2008, quando competiu como anfitriã em Pequim e ficou com a medalha de prata.

A Bulgária, campeã nos Jogos de Tóquio-2020, ficou fora do pódio (67,800).

sc/gk/dr/ma/cb