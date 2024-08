Chance de vitória de Harris aumenta e se torna majoritária em bolsas de aposta

As chances de a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, derrotar o ex-presidente Donald Trump nas eleições de novembro aumentaram e se tornaram majoritárias em bolsas de apostas.

Harris lidera as apostas com cinco pontos de vantagem em relação a Trump (51% vs. 46%), na plataforma PolyMarket. Essa é a primeira vez que um candidato democrata abre vantagem considerável desde o início do levantamento, em março. Antes disso, o nível mais próximo de competição alcançado foi um cenário dividido entre o atual presidente Joe Biden (45%) e Trump (44%), no final de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Polymarket, as apostas são feitas usando criptomoedas, mercado do qual Trump tenta se aproximar desde o início de sua campanha, com aceno principalmente para investidores de bitcoins. Nela, o republicano chegou a liderar as apostas com probabilidade de vitória de 72% em 16 de julho, contra apenas 23% de uma vitória Biden-Harris, na esteira do atentado em comício na Pensilvânia e do desempenho fraco do atual presidente em debate.