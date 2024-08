Australiana se defende após piadas por apresentação de breaking nos Jogos de Paris

Seus movimentos geraram uma onda de comentários, a maioria hostis, com internautas que a comparavam com um canguru saltando e com o personagem de desenho animado Homer Simpson dando voltas no chão.

A decisão de 'Raygun' de competir com o uniforme oficial dos atletas olímpicos australianos, ao invés da roupa urbana como os outros competidores, também foi muito comentada.

Em uma mensagem no Instagram, Rachel Gunn disse que está "ansiosa para ver o mesmo nível de exigência de vestimenta se aplica aos garotos" em sua competição neste sábado (10).