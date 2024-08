Wall Street fecha semana agitada em leve alta

A Bolsa de Nova York terminou a sexta-feira (9) com uma leve alta na semana mais volátil do ano.

O índice Dow Jones subiu 0,13%, para 39.497,54 pontos; o Nasdaq, dominado por tecnologia, avançou 0,51%, para 16.745,30; e o S&P 500 ganhou 0,47%, para 5.344,16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na segunda-feira, após o colapso dos mercados globais com a divulgação dos números de desemprego nos EUA - maiores do que o previsto - e uma valorização súbita do iene ligada à política monetária do Banco do Japão, Wall Street teve sua pior sessão desde 2022.