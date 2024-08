'Vida em passos': histórias dos calçados em uma imensa coleção no Equador

Uma infinidade de calçados esportivos de todas as cores e estilos relembram milhares de histórias nas prateleiras de um colecionador no Equador: lendas do futebol como Diego Maradona, referências musicais como Bud Bunny e até gangues como a Mara Salvatrucha são retratadas através de seus calçados.

“Cada sapato evoca alguma época da vida de cada pessoa, da realidade, da história”, disse o equatoriano Esteban Del Hierro, um entusiasta de tênis que ao longo de 45 dos seus 55 anos acumulou mais de 7.000 pares. “Nossa vida é baseada em passos”, acrescenta.

Uma casa de cerca de 400 metros quadrados, localizada em Quito, é dedicada exclusivamente a 3,3 quilômetros lineares de estantes com corredores estreitos, nas quais são acomodados cerca de 5.500 pares. “Tem cheiro de sapataria, não é mal cheiro”, diz, sorrindo.