Os Estados Unidos, com Sha'Carri Richardson e Gabby Thomas no quarteto, cumpriram as previsões e conquistaram a medalha de ouro olímpica no revezamento 4x100 metros feminino, nesta sexta-feira (9), nos Jogos de Paris-2024.

Richardson reagiu na reta final na chuva para deixar o 'Team EUA' na liderança com o tempo de 41 segundos e 78 centésimos, à frente da Grã-Bretanha (41s85) de Dina Asher-Smith, prata, e da Alemanha (41s97), que ficou com o bronze.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em posição delicada ao entrar na última curva, Sha’Carri Richardson foi a heroína que sua equipe precisava para superar a pequena diferença e se distanciar na reta final, permitindo-se até mesmo o luxo de olhar para o lado antes de cruzar a linha de chegada.