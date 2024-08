Reino Unido segue em 'alerta' por distúrbios de extrema direita

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu nesta sexta-feira (9) às forças de segurança que permaneçam "em alerta" devido aos distúrbios racistas e de extrema direita no Reino Unido, no mesmo dia em que um tribunal condenou um homem à prisão por incitação ao ódio na internet.

A onda de violência começou em 30 de julho após a morte de três meninas em um ataque com faca em Southport, no noroeste da Inglaterra. Depois, os distúrbios se espalharam por todo o país, alimentados por rumores na internet sobre a identidade do suspeito, falsamente apresentado como um solicitante de asilo muçulmano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Starmer, que enfrenta sua primeira crise desde que assumiu o cargo em 5 de julho, pediu nesta sexta à polícia que se mantenha "em estado de alerta" para "garantir a segurança".