Reino Unido 'em alerta' por possíveis distúrbios apesar do retorno à calma

As autoridades britânicas se mantêm "em estado de alerta" nesta sexta-feira (9), apesar de um certo retorno à calma após dez dias de distúrbios racistas e islamofóbicos que sacudiram o país em reação à morte de três crianças em um ataque à faca.

Salvo pequenos incidentes na Irlanda do Norte na noite de quinta-feira, o restante do país não registrou novos surtos de violência desde terça-feira, e, na quarta-feira, milhares de pessoas saíram pacificamente às ruas em várias cidades para protestar contra o racismo e a islamofobia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas ao se aproximar do final de semana, o governo teme que o reinício do campeonato nacional de futebol possa dar início a novas tensões, dados os históricos vínculos da extrema direita com os torcedores violentos.