Quincy Wilson, de 16 anos, é o americano mais jovem a competir no atletismo dos Jogos

Quincy Wilson, com 16 anos, sete meses e um dia, se tornou o americano mais jovem a competir no atletismo dos Jogos Olímpicos, ao participar da prova do revezamento 4x400m nesta sexta-feira (9).

Wilson teve um dia complicado, com o tempo de 47 segundos e 27 centésimos, passando o bastão na penúltima posição, longe do grande desempenho que mostrou durante a temporada.

O time americano, apesar de tudo, conseguiu se recuperar e terminar a série na terceira posição, garantindo vaga na final de sábado.