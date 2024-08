Presidente do México critica falta de cooperação dos EUA em caso de líder do cartel de Sinaloa

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta sexta-feira (9) a falta de cooperação dos Estados Unidos para elucidar as circunstâncias em que o veterano narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada foi capturado naquele país.

"Não há cooperação de parte do governo dos Estados Unidos neste caso, ou seja, não nos deram informação suficiente", criticou o mandatário em sua coletiva de imprensa matinal.

López Obrador disse na última terça-feira que Washington apenas informou ao governo mexicano que a prisão de Zambada foi parte de um acordo com um filho do preso Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador do cartel de Sinaloa ao lado de "El Mayo".