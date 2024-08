Presidente da Comissão Europeia pede cessar-fogo em Gaza e apoia esforços de mediação

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira que o país concordou em retomar as negociações para um cessar-fogo em Gaza no dia 15 de agosto, a pedido de mediadores.

Em uma declaração conjunta no mesmo dia, os líderes dos três países mediadores convidaram as partes em conflito a retomar os diálogos em 15 de agosto em Doha ou no Cairo "para fechar todas as lacunas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".

Nesta sexta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, também fez um apelo ao fim das hostilidades.