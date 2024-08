Planta marinha mais antiga já registrada é encontrada na Finlândia

Graças ao método do "relógio genético", os investigadores estudaram 20 populações de ervas marinhas em todo o mundo e encontraram uma com 1.403 anos nas águas costeiras do Mar Báltico, ao longo da Finlândia.

Segundo o pesquisador, determinar a idade destas ervas marinhas revela informações sobre o funcionamento dos ecossistemas e os processos de envelhecimento no mundo natural.

"É interessante compreender como as plantas evitam os sintomas do envelhecimento durante milhares de anos. Isto pode dar pistas sobre como gerir o envelhecimento nos seres humanos", disse Reusch, ecologista marinho e biólogo evolucionista do centro Geomar em Kiel.