Petrobras reporta prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões no 2º trimestre

É a primeira avaliação da gestão de Magda Chambriard, nomeada presidente da Petrobras no final de maio para substituir Jean Paul Prates.

"Os resultados operacionais foram sólidos e ocorreram dentro do esperado. Eventos não recorrentes, como o acordo tributário com o Ministério da Fazenda, que trouxe vantagens expressivas para a empresa e para a União, e a marcante volatilidade cambial no período, sem efeito no caixa nem no patrimônio da companhia, impactaram a contabilidade interna da empresa, afetando também o resultado do trimestre", frisou Chambriard, citada no comunicado.

Por outro lado, o conselho de administração da Petrobras aprovou o pagamento de 13,57 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas pelo segundo trimestre, indicou a empresa em comunicado separado.