O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá nesta sexta-feira (9) à Suprema Corte, a qual pediu para validar sua questionada reeleição, em meio a uma crescente pressão internacional para que sejam divulgadas as atas da votação de 28 de julho, acusada de fraude pela oposição.

Brasil, Colômbia e México reforçaram nesta quinta-feira (8) seu pedido para que a autoridade eleitoral da Venezuela divulgue as atas das eleições presidenciais, em que Nicolás Maduro foi proclamado vencedor. Os Estados Unidos advertiram que o presidente venezuelano sofrerá uma pressão internacional intensa se os líderes opositores forem presos.

Rússia mobiliza tropas e armas para enfrentar incursão ucraniana na região fronteiriça

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (9) o envio de mais tropas e armas para travar a incursão ucraniana que começou há quatro dias na região fronteiriça russa de Kursk, onde ocorrem intensos combates.

Isaquias Queiroz conquista prata na final do C1 1000m da canoagem em Paris

O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na categoria C1 1000m da canoagem de velocidade dos Jogos Olímpicos de Paris na final disputada nesta sexta-feira (9).

O orgulho dos voluntários: peça-chave da engrenagem olímpica

Nos últimos preparativos antes da competição, os atletas se concentram, tomam um último gole de água antes da exigência máxima e se animam. Junto a eles, um enxame de voluntários, discretos, porém, "orgulhosos" de serem uma peça fundamental na engrenagem Olímpica.

Megaprojetos imobiliários prejudicam famílias pobres nas praias de El Salvador

Nunca ocorreu a Rosa Romero que ela pudesse ser despejada de sua humilde residência em uma praia de El Salvador. Mas ficou encurralada pelos investimentos imobiliários e turísticos, resultado da cruzada contra as gangues do presidente Nayib Bukele.

'A vida em passos': histórias de sapatos em um imenso acervo no Equador

Uma infinidade de calçados esportivos de todas as cores e estilos relembram milhares de histórias nas prateleiras de um colecionador no Equador: lendas do futebol como Diego Maradona, referências musicais como Bud Bunny e até gangues como a Mara Salvatrucha são retratadas através de seus calçados.

Separatista Puigdemont saiu da Espanha para a Bélgica, segundo seu entorno

Um dia depois de seu breve reaparecimento em Barcelona, o separatista Carles Puigdemont já havia partido da Espanha nesta sexta-feira(9) com destino à Bélgica, segundo seu entorno, uma fuga que suscita críticas ao dispositivo mobilizado para prendê-lo.

A busca de Israel para prender Yahya Sinwar, o novo líder do Hamas

Desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, Yahya Sinwar é um dos homens mais procurados por Israel, mas o novo líder político do movimento islamista palestino segue sendo difícil de ser encontrado.

Japão alerta para possibilidade de 'megaterremoto' após tremor de quinta-feira

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, cancelou nesta sexta-feira (9) uma viagem planejada à Ásia Central, depois de as autoridades meteorológicas terem alertado para a possibilidade de um "megaterremoto" após o tremor de magnitude 7,1 de quinta-feira.

