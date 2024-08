O orgulho dos voluntários: peça-chave da engrenagem olímpica

No Stade de France, na zona de segurança antes de entrar na pista, os voluntários têm que transportar as malas dos atletas até uma sala onde serão recolhidas após a prova.

À primeira vista, este trabalho pode parecer ingrato e simples, mas é "super interessante" de acordo com Jean-Baptiste Girault, um geólogo de 32 anos que sonhava com um posto como o do voluntário para quem Usain Bolt piscou antes de quebrar o recorde mundial.

"Existem muitas coisas para administrar, toda uma passagem de atletas para orquestrar. Em cada etapa, temos que nos assegurar de que não haja cruzamentos" entre os atletas, explica Anouche Nichanian.

- "Discrição, tesouro divino" -