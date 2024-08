Navio porta-contêineres sofre grande explosão em porto da China

Uma grande explosão, nesta sexta-feira (9), causou um incêndio em um navio porta-contêineres em um porto no leste da China. Equipes de emergência foram enviadas para apagar o fogo, informaram os médicos oficiais.

Não foram reportados mortos nem feridos, ainda que as imagens mostrem uma bola de fogo que devastou grande parte da cobertura do navio e espalhou detritos ao seu redor.

A explosão ocorreu por volta das 13h40 (02h40 no horário de Brasília) na proa do navio "YM Mobility", ancorado no porto de Ningbo Zhushan, na província de Zhejiang, informou a agência de notícias oficial Xinhua.