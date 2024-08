Navio mercante é alvo de quatro ataques no litoral do Iêmen

Um navio mercante foi alvo de quatro ataques em frente ao litoral do Iêmen, onde os rebeldes huthis operam, indicou a agência britânica de segurança marítima UKMTO nesta sexta-feira (9), sem reportar feridos nem danos.

Uma granada lançada por um foguete explodiu perto do barco enquanto navegava em frente à cidade de Mokha, não muito distante de estreito de Bab al Mandeb que separa o Iêmen do Chifre da África e por onde passa grande parte do comércio mundial.

Um míssil explodiu perto do navio durante um segundo ataque, acrescentou UKMTO. A terceira agressão aconteceu com um drone, segundo a mesma fonte. O aparelho foi derrubado por uma equipe de segurança que estava a bordo do navio, indicou a agência.