Ministro israelense reforça importância de 'alcançar rapidamente' acordo para libertar reféns

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, reforçou a importância de "alcançar rapidamente" um acordo para a libertação dos reféns em Gaza durante uma conversa telefônica com seu homólogo americano Lloyd Austin, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira (9).

Ambos concordaram com a "urgência" do assunto, acrescentou.

Os países mediadores do conflito – Catar, Egito e Estados Unidos – pediram na quinta-feira que as partes retomem as negociações em 15 de agosto para "fechar as lacunas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".