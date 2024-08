Mídia argentina publica fotos de ex-primeira-dama machucada; ela acusa Fernández de agressão

A imprensa argentina publicou na quinta-feira, 8, imagens de Fabiola Yañez, ex-primeira-dama do país, com ferimentos como um olho roxo. A divulgação ocorre dois dias depois de Fabiola Yañez denunciar seu ex-marido, Alberto Fernández, ex-presidente da Argentina, em um tribunal por violência de gênero. Fernández, que governou o país de 2019 a 2023, negou todas as alegações e prometeu, por meio de uma publicação em sua conta no X, ex-Twitter, provar sua inocência.

A mulher do ex-presidente argentino, Fabiola Yañez, acusa Alberto Fernández, de agressão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As imagens foram originalmente publicadas pelo portal Infobae. Depois, foram replicadas pelos principais jornais argentinos, tais como Clarín e La Nacion, ambos tendo como fonte as informações do portal.