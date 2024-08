Maduro suspende a rede social X na Venezuela por 10 dias após troca de acusações com Musk

Nicolás Maduro disse que ordenou um bloqueio de 10 dias no acesso à rede social X na Venezuela, acusando o proprietário Elon Musk de usar a rede social para promover ódio após a disputada eleição presidencial do país. Jornalistas da Associated Press em Caracas descobriram que, na noite da quinta-feira, 8, as postagens haviam parado de carregar no X em dois serviços privados e na estatal Movilnet.

"Elon Musk é o proprietário do X e violou todas as regras da própria rede social", disse Maduro, em um discurso após uma marcha de grupos pró-governo. Maduro alegou que Musk "incitou o ódio". Ele também acusou a rede social de ser usada por seus opositores para criar agitação política.

Maduro disse que assinou uma resolução "com a proposta feita pela CONATEL, a Comissão Nacional de Telecomunicações, que decidiu remover a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, de circulação na Venezuela por 10 dias para que eles possam apresentar seus documentos".