Maduro receberá 'salvo-condutos' para deixar poder na Venezuela, diz líder da oposição

"Garantias, salvo-condutos e incentivos": esta é a oferta que a líder opositora María Corina Machado coloca sobre a mesa para o presidente Nicolás Maduro diante de uma "transição negociada" do poder, em meio à sua denúncia de fraude e da certeza sobre a vitória da oposição. De seu esconderijo, para onde foi na semana passada por temer por sua vida, Machado respondeu em áudio a um questionário enviado pela AFP através de sua equipe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A líder da oposição fala em uma "negociação para a transição democrática, que "inclui garantias, salvo-condutos e incentivos para as partes envolvidas, neste caso o regime que foi derrotado nestas eleições presidenciais".

"Estamos decididos a avançar em uma negociação", insiste ela. "Será um processo de transição complexo, delicado, no qual uniremos toda a nação", disse a opositora de 56 anos. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de chavismo, proclamou a vitória de Maduro por 52% dos votos, embora não tenha publicado os detalhes do pleito, alegando que o seu sistema foi hackeado. A oposição afirma que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, venceu as eleições com 67% dos votos e apresenta como prova um site com cópias de mais de 80% das atas digitalizadas.

O chavismo rejeita tal argumento e diz que ele é forjado. Maduro pediu à Suprema Corte que valide sua reeleição, um processo que a oposição e acadêmicos consideram inadequado. "Maduro perdeu completamente, absolutamente, a legitimidade (...) Todos os venezuelanos e o mundo sabem que Edmundo González venceu de forma esmagadora e que Maduro pretende impor a maior fraude da história deste país", insistiu Machado.

"Sinto-me profundamente orgulhosa do que fizemos, do que a sociedade venezuelana fez, superando todos os obstáculos nas eleições mais desiguais e arbitrárias em termos de abusos e abusos do regime", acrescenta. - "Soberania popular" - Machado assumiu a liderança da oposição majoritária em outubro de 2023, quando venceu as primárias para enfrentar Maduro. Mas uma inabilitação política lhe impediu de participar nas eleições de 28 de julho.

González Urrutia, um diplomata de 74 anos até então desconhecido, foi inscrito em meio a obstáculos a outras opções. "Somos uma equipe, um bloco indissolúvel", disse Machado, que foi o cérebro e o rosto da campanha da oposição. O candidato presidencial está há mais de uma semana sem aparecer em público, mas não disse se está escondido.

"Ele está trabalhando arduamente a cada minuto do dia para conseguir maior apoio e avançar nos processos dentro e fora do país necessários para afirmar sua eleição como presidente", disse Machado. A reeleição de Maduro tem sido questionada pelos Estados Unidos, União Europeia e vários países latino-americanos. Brasil, Colômbia e México, com governos de esquerda que pressionam por um acordo entre as partes, insistem na necessidade da publicação de um resultado detalhado. "As forças internacionais são corresponsáveis pelo que acontece na Venezuela", afirmou Machado.