Maduro comparece à Suprema Corte para validar reeleição em meio à pressão internacional

"Queremos paz, tranquilidade, por isso entrei com aquele recurso contencioso no Tribunal Supremo de Justiça (TSJ). Foram dois dias de audiência, todos os candidatos e todos os partidos foram convocados. (...) Chegou a minha vez", disse Maduro na quinta-feira diante de centenas de apoiadores em uma manifestação em Caracas.

O anúncio dos resultados gerou protestos no país, no quais 24 pessoas morreram, segundo organizações de direitos humanos, e mais de 2.200 foram presas, segundo Maduro.

O chavismo rejeita as provas apresentadas pela oposição e as classifica como falsas.

"Partimos do fato de que o Poder Judiciário é controlado por Maduro, assim como o poder eleitoral (...) Então algo que deveria ser resolvido a nível administrativo, ou seja, no CNE, é levado aos tribunais para tentar ratificar esta vitória", destacando uma preocupação de que o processo seja "opaco".

Brasil, Colômbia e México estão realizando esforços diplomáticos para buscar soluções para a crise desencadeada após as eleições e na quinta-feira declararam que tomaram conhecimento do processo no TSJ, mas insistiram na necessidade de que as atas eleitorais sejam publicadas.

Os Estados Unidos, que alertaram Maduro sobre mais pressão internacional caso Machado e González Urrutia fossem presos, também procuram dar espaço ao Brasil, à Colômbia e ao México para que possam "trabalhar e encontrar um caminho para avançar", disse quinta-feira o embaixador dos EUA perante a Organização dos Estados Americanos (OEA), Francisco Mora.

Maduro continua, por sua vez, denunciando um "ataque" e tem como alvo as redes sociais. O presidente, que afirma ter parado de usar o WhatsApp, determinou na quinta-feira a suspensão do X por 10 dias.