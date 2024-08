Irã está mais próximo de lançar programa de armas nucleares, diz avaliação dos EUA

As agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que o Irã avançou em pesquisas que poderiam permitir o desenvolvimento de armas nucleares, apesar de não ter iniciado um programa específico para isso. A descoberta ocorre em um momento em que a república islâmica já produziu combustível nuclear altamente enriquecido em quantidade suficiente para várias armas. O avanço ocorre em meio ao crescimento na tensão do Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia se comprometido a impedir que o Irã obtenha armas nucleares, e mencionou a possibilidade de ação militar contra esforços nesse sentido. Com a recente descoberta, a administração Biden foi criticada por não aplicar sanções fortes o suficiente, mas argumenta que a saída do acordo nuclear de 2015 pelo ex-presidente Donald Trump facilitou a aceleração das atividades nucleares do país oriental.

*Com informações da Dow Jones Newswires