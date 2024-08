Inflação aumenta em julho no Brasil e atinge 4,50% na comparação anual

A alta dos transportes (+1,82%) teve especial impacto na recuperação em julho passado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência para medir o comportamento dos preços.

A inflação no Brasil subiu 0,38% em julho e atingiu 4,50% em 12 meses, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (9).

Os preços do grupo alimentos e bebidas, por sua vez, caíram 1%.

"Em julho temos férias escolares, o que concorreu para o aumento das passagens aéreas. Além disso, neste mês passou a vigorar a bandeira tarifária amarela para a energia elétrica residencial", que ajusta os preços em função das condições mais ou menos favoráveis de geração de energia no país, destacou o gerente do IPCA, André Almeida, em comunicado.

A inflação de julho ficou ligeiramente acima das previsões do mercado, que antecipavam 0,35%, segundo a média das projeções de 41 instituições financeiras e consultorias entrevistadas pelo jornal econômico Valor.

A inflação acumulada em 12 meses em julho atinge assim o teto da meta do Banco Central do Brasil (BCB), de 3% com margem de tolerância de +/- 1,5 ponto percentual.