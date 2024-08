EUA passou informação à Áustria para impedir atentado contra shows de Taylor Swift

"Os Estados Unidos compartilharam informação com [seus] parceiros austríacos para permitir desbaratar uma ameaça em concertos de Taylor Swift" em Viena, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, após o cancelamento esta semana das três apresentações da cantora na capital austríaca.

Os Estados Unidos compartilharam informação com a Áustria para desbaratar o plano de atentado jihadista contra as apresentações da popstar americana Taylor Swift, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (9).

"Trabalhamos estreitamente com nossos parceiros em todo o mundo para monitorar e desbaratar ameaças", confirmou Kirby.

A popstar americana de 34 anos faz um giro pela Europa desde maio com sua turnê "The Eras Tour". Até o momento, ela não fez comentários sobre o cancelamento de seus shows na capital austríaca.

Após o ataque com faca no qual três meninas foram mortas durante uma aula de dança com suas canções no Reino Unido, no fim de julho, a cantora disse que estava "totalmente impactada" pelo "horror" desse ato.