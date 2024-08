Dominicana Marileidy Paulino bate recorde olímpico e ganha ouro nos 400m rasos em Paris

A medalha de prata ficou com Salwa Eid Naser (48s53), do Bahrein, e o bronze foi para a polonesa Natalia Kaczmarek (48s98).

Paulino também bateu o recorde olímpico no Stade de France, com o tempo de 48s17, melhorando sua melhor marca pessoal em 59 centésimos.

Marileidy Paulino ganhou destaque no cenário internacional nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando conquistou duas medalhas de prata, nos 400m e no revezamento 4x400m misto.

No Mundial de Atletismo de Eugene, em 2022, também foi vice-campeã nos 400m, mas conseguiu o ouro no revezamento. O título na prova individual veio no ano seguinte, em Budapeste.

dr/ma/cb/aam