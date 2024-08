China apresenta reclamação na OMC por tarifas da UE a importações de veículos elétricos chineses

De acordo com Pequim, Bruxelas "está violando seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio".

"A China recorreu ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio", disse o Ministério do Comércio da China nesta sexta-feira, instando a UE a "corrigir imediatamente suas más práticas".

Bruxelas tem quatro meses para tornar as sobretaxas definitivas, o que abre uma janela de diálogo com Pequim até novembro.

A UE alega que está em conformidade com as regras da OMC com esses impostos, que têm como objetivo restringir as importações de veículos elétricos chineses sem bloqueá-los completamente, ao contrário da política seguida por Washington.

Na Europa, as marcas chinesas estão ganhando rapidamente participação no mercado graças aos preços competitivos.

sbr/eb/mab/meb/dd/aa