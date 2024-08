Canadá conquista ouro no revezamento 4x100m masculino em Paris-2024

Mas André De Grasse correu forte para ultrapassá-los e dar ao Canadá o segundo título de sua história na distância, depois do conquistado em Atlanta-1996, com o tempo de 37s50.

Em dia de chuva fina no Stade de France, os italianos, atuais campeões, chegaram a liderar ombro a ombro com os japoneses.

Com um sprint espetacular de André De Grasse, o Canadá conquistou nesta sexta-feira (9) a medalha de ouro no revezamento 4x100 metros masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao superar a África do Sul e o Reino Unido, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

A prata ficou com a África do Sul, que bateu o recorde continental com 37s57, e o bronze ficou com a seleção britânica, com o tempo de 37s61.

Os italianos, que tiveram Marcell Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros em Tóquio-2020, no segundo trecho, tiveram que se contentar com o quarto lugar após chegarem à linha de chegada com o tempo de 37 segundos e 68 centésimos.

Com este triunfo, De Grasse, ouro nos 200m nos Jogos de Tóquio em 2021, conquistou sua sétima medalha olímpica e seu segundo ouro aos 29 anos.