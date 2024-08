B-girl japonesa Ami conquista primeiro ouro olímpico no breaking

A japonesa Ami Yuasa, conhecida no breaking como b-girl Ami, conquistou nesta sexta-feira (9) o primeiro ouro olímpico da história desta modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A dançarina de 25 anos, que acumula inúmeras vitórias internacionalmente nos circuitos de break, venceu na final a promessa lituana Domenika Banevic, a b-girl Nicka, campeã mundial em 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No evento realizado no parque urbano instalado na Place de la Concorde, em Paris, a chinesa Liu Qingyi, b-girl 671, levou o bronze ao derrotar a holandesa India Sardjoe, a b-girl India, no confronto direto.