Avião de Trump desvia após problemas mecânicos a caminho de comício em Montana

Um problema mecânico levou o avião do ex-presidente Donald Trump a desviar de rota nesta sexta-feira, 8. Candidato às eleições, o líder do Partido Republicano estava a caminho de Bozeman, Montana, onde discursa esta noite, mas pousou em Billings, cidade que fica no mesmo Estado a cerca de 230 quilômetros de distância, do outro lado das Montanhas Rochosas.

O problema foi confirmado por funcionários do aeroporto internacional de Billings. De lá, Trump pegou um jato privado para o seu destino final, disse o assistente administrativo do terminal Jenny Mockel.

No fim da tarde desta sexta, ele publicou na sua rede Truth Social um vídeo de dentro do avião e disse que "acabou de pousar", sem mencionar o incidente. A campanha do republicano não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.