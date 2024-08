Argentina é sacudida por alegações de violência de gênero contra ex-presidente Fernández

A denúncia por violência de gênero contra o ex-presidente Alberto Fernández, com a divulgação na imprensa local de supostas conversas e fotos que mostram a ex-primeira-dama com hematomas, abalou a Argentina e desencadeou uma profunda crise na, agora, oposição.

O portal de notícias Infobae publicou na noite de quinta-feira imagens de Fabiola Yáñez com hematomas no braço e no rosto, além de conversas no celular que comprometem Fernández, que governou o país entre 2019 e 2023.

Na terça-feira, Yáñez, ex-jornalista e apresentadora de 43 anos que foi companheira de Fernández por quase dez anos, o denunciou por violência física e psicológica durante uma audiência virtual com o juiz Julián Ercolini, que ordenou o reforço de custódia da mulher e proibiu o ex-presidente de deixar o país.