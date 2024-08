Ao menos 345 pessoas foram executadas no Irã até agora este ano, segundo a ONU

Segundo a ONU, quase metade das execuções desde o início de 2024 foi por crimes relacionados com drogas.

A porta-voz do alto comissário lembrou que "impor a pena de morte para crimes que não estão relacionados com homicídios dolosos é incompatível com as normas internacionais de direitos humanos".

O alto comissário também está preocupado com "a falta de procedimentos adequados e de julgamentos justos", sublinhou a porta-voz, salientando que "em muitos casos foram realizadas várias execuções sem que a família do prisioneiro ou o seu advogado fossem informados".