Acidente aéreo mata sete pessoas no Chile

Sete pessoas morreram em um acidente com um pequeno avião na manhã desta sexta-feira (9) no sul do Chile, anunciou a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC).

A DGAC perdeu a comunicação com a aeronave Piper Navajo às 9h13 locais, minutos após a decolagem do aeródromo de Coyhaique. O piloto e os seis ocupantes morreram.

A causa do acidente não foi informada. "Agora terá início uma etapa de investigação", disse o delegado presidencial da região, Rodrigo Araya.