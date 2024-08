Oposição venezuelana alerta para 'onda migratória' se Maduro permanecer no poder

"Eu digo a AMLO (acrônimo do presidente mexicano) que se Maduro optar por se agarrar ao poder à força, somente poderemos ver uma onda migratória como nunca vimos: três, quatro, cinco milhões de venezuelanos em muito pouco tempo", disse Machado em videoconferência com a imprensa do México.

"Há uma histeria internacional sobre as atas, poderiam até fazer uma série na Netflix, 'As atas na Venezuela, histeria coletiva', me desculpe, embaixador da França, mas ofuscaram até as Olimpíadas, as atas ofuscaram as Olimpíadas na França, porque há uma histeria com as atas", concluiu Rodríguez.

Em meio às denúncias de fraude eleitoral, Maduro pediu as prisões de González Urrutia e de Machado, além de ter pedido à Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de servir ao chavismo, para que certificasse sua vitória.

González Urrutia, um diplomata discreto lançado como candidato devido à inelegibilidade de Machado por uma decisão do TSJ, alinhado ao chavismo, desobedeceu a duas convocações da corte máxima, que previamente indicou que não comparecer "teria consequências" legais.