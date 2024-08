Rússia luta contra incursão ucraniana na fronteira

Segundo Moscou, as forças ucranianas entraram na terça-feira na região com quase 300 soldados, uma dezena de tanques e outros 20 veículos blindados.

A Rússia prosseguia lutando nesta quarta-feira (7) contra uma incursão ucraniana iniciada na véspera em Kursk, região fronteiriça com a Ucrânia onde cinco civis morreram e milhares abandonaram suas casas devido aos combates e bombardeios, informaram fontes oficiais.

O Ministério russo da Defesa afirmou que "a operação de destruição das formações do Exército ucraniano continua", mais de 24 horas após o início da incursão.

O chefe de Estado deve se reunir nas próximas horas com os comandantes das forças de segurança e do Exército.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, denunciou uma "provocação em larga escala" e afirmou que o "regime de Kiev" está "disparando indiscriminadamente com diversos tipos de armas, incluindo foguetes, contra edifícios civis, casas e ambulâncias".

Os confrontos prosseguiram durante a noite em áreas "imediatamente adjacentes à fronteira", acrescentou.

O ministério afirmou no Telegram que os soldados russos "impediram o inimigo de avançar mais profundamente no território russo", aparentemente reconhecendo que os soldados ucranianos conquistaram terreno durante a operação.

Segundo a rede Rybar no Telegram, que tem milhões de seguidores e é próxima do Exército russo, as tropas ucranianas tomaram vilarejos na região de Kursk.