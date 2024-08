"Incapaz de derrotar a Rússia no campo de batalha, o regime criminoso de Volodimir Zelensky abriu um segundo front na África", declarou a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, à agência RIA Novosti.

Rebeldes separatistas do norte do Mali anunciaram que mataram 84 combatentes do grupo mercenário russo Wagner e 47 soldados do governo em julho.

O Mali acusou um funcionário de alto escalão do governo ucraniano de ter admitido o papel de Kiev no ataque e rompeu relações diplomáticas em 5 de agosto.

Segundo uma fonte do governo do Mali, o porta-voz do serviço de inteligência militar ucraniano, Andriy Yusov, teria "admitido a participação da Ucrânia em um ataque covarde, traiçoeiro e bárbaro", que matou soldados do país africano.