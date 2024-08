Putin afirma que invasão ucraniana à região de Kursk é 'provocação em larga escala'

O presidente russo Vladimir Putin disse que a incursão ucraniana na região de Kursk, no sudoeste do país, é uma "provocação em larga escala". Autoridades ucranianas permaneceram em silêncio sobre o nível da operação, que se estende pelo segundo dia.

Se confirmada, a incursão transfronteiriça estaria entre as maiores da Ucrânia desde a invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022.

Putin disse a oficiais do Gabinete que se reuniria com as principais autoridades de defesa e segurança para discutir o que ele chamou de "bombardeio indiscriminado de prédios civis, casas residenciais e ambulâncias".