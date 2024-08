Protestos antirracismo ocupam ruas da Inglaterra para tentar barrar atos anti-imigração

Na cidade de Northampton, a polícia pediu que os contramanifestantes deixassem as ruas depois que os protestos anti-imigração previstos na cidade não se concretizaram. A polícia de Northants disse nas redes sociais: "Faz uma hora que o protesto planejado deveria começar e não houve desordem esta noite. "A polícia agora está pedindo que a multidão de contramanifestantes se disperse pacificamente durante a noite.

No norte de Londres, milhares de manifestantes se concentraram na região de Walthamstow, em resposta aos protestos da extrema direita que foram anunciados para o mesmo local. Já em Liverpool, manifestantes se reuniram em frente uma igreja que funciona como abrigo de imigrantes e era um dos locais convocados pela extrema direita como alvo de protestos. Não houve confronto entre os grupos de manifestantes em ambos os locais.

Um homem foi preso em Bristol, após supostamente atirar um tijolo e uma garrafa contra uma viatura da polícia. De acordo com o The Guardian, as autoridades estimaram que mais de 1.000 pessoas se reuniram na cidade, enquanto os organizadores estimaram que havia mais de 2.000. Embora o clima na manifestação estivesse inicialmente acalorado com o temor de confrontos com a extrema direita, o protesto seguiu de forma pacífica. Outras oito pessoas foram presas em Croydon, conforme relatou o Guardian.