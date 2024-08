Polícia austríaca prende 2 pessoas que planejavam atentado contra show de Taylor Swift

A polícia austríaca prendeu nesta quarta-feira, 7, duas pessoas que "juraram fidelidade" ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) e pretendiam realizar um atentado em um show da cantora americana Taylor Swift, em Viena, capital da Áustria.

De acordo com o diretor-geral de Segurança Pública do país, Franz Ruf, um cidadão austríaco de 19 anos foi preso pela manhã e um segundo suspeito foi preso de tarde.

Os suspeitos entraram em contato com membros do Estado Islâmico pela internet e se radicalizaram, segundo Ruf. O austríaco de 19 anos que foi preso jurou lealdade ao grupo terrorista no início de julho, disse Ruf.