Muhammad Yunus, 'o banqueiro dos pobres' de Bangladesh

O economista contribuiu para a redução da pobreza extrema em Bangladesh ao oferecer microcréditos a milhões de mulheres nas zonas rurais com seu banco, Grameen Bank, também premiado.

Yunus ficou conhecido mundialmente ao receber o Nobel da Paz em 2006 por sua contribuição para o desenvolvimento econômico do país. Ele já havia recebido o Prêmio Príncipe das Astúrias de Concórdia em 1998.

O Nobel da Paz Muhammad Yunus, conhecido como "banqueiro dos pobres" por seu projeto de microcréditos, ficará à frente do governo interino em Bangladesh, após a fuga da primeira-ministra Sheikh Hasina.

O governo de Hasina, cujo mandato durou 15 anos e terminou com sua renúncia e fuga na segunda-feira, após semanas de protestos estudantis, intensificou a repressão à oposição, e a popularidade do economista o tornou um possível adversário.

Após a premiação, Yunus cogitou criar um partido, mas abandonou o projeto, despertando a antipatia de parte da elite no poder.

"O ser humano não nasceu para sofrer com a miséria, fome e pobreza", afirmou ao ser laureado.

A Presidência anunciou na terça-feira que ele lideraria um governo interino, uma das reivindicações da mobilização estudantil.

Na véspera, o economista disse que estava disposto a assumir o cargo: "Sempre me distanciei da política (...) Mas hoje, se for necessário agir em Bangladesh, pelo meu país e pela coragem do meu povo, farei isso", disse em comunicado enviado à AFP.

Segundo seu escritório, Yunus está na Europa e voltará a Daca na quinta-feira.