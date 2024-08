Kamala promete atuar para coibir práticas ilegais de estabelecimento de preços

A vice-presidente dos Estados Unidos e virtual candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, prometeu trabalhar para coibir empresas que exercem práticas ilegais de estabelecimento de preços.

Durante evento de campanha no Estado do Wisconsin, Harris reconheceu que os preços de produtos cotidianos seguem "muito altos". "Quando eu for eleita presidente, será minha prioridade desde o primeiro dia lutar para trazer os preços para baixo", afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Harris se comprometeu ainda a lidar com a escalada dos aluguéis. "Vou mirar proprietários de imóveis corporativos que injustamente elevam aluguéis para os trabalhadores e vou mirar as 'big pharmas' para manter os preços de medicamentos prescritos baixos", disse.