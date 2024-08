Kamala Harris acelera em busca de votos nos estados indecisos

Harris e seu novo companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, farão um comício nesta quarta-feira em Eau Claire, Wisconsin, e depois viajarão para Detroit, em Michigan, para outro evento eleitoral com membros do sindicato United Auto Workers.

Inicialmente visto como um outsider para a escolha de vice-presidente, Walz foi promovido à lista de possíveis candidatos de Harris por ter chamado os integrantes da chapa republicana, Trump e J.D. Vance, de "estranhos", uma declaração que se tornou viral.

Está previsto que ele apareça com Harris em cada um dos estados indecisos, com eventos nos estados do Arizona e Nevada no fim da semana.

Os eventos na Carolina do Norte e na Geórgia precisaram ser reprogramados após terem sido adiados devido ao mau tempo.