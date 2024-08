Isaquias Queiroz avança à semifinal olímpica do C1 1000m na canoagem

Na eliminatória desta quarta-feira, o brasileiro completou sua bateria com o tempo de 3min53s94, atrás apenas do tcheco Martin Fuksa (3min50s39), atual campeão mundial.

As semifinais do C1 1000m estão programadas para a próxima sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília). Na quinta-feira (8), Isaquias Queiroz e Jacky Godman tentarão uma vaga na final do C2 500m.

Também no C1 1000m, Mateus Nunes fez sua estreia olímpica aos 18 anos e ficou em terceiro em sua bateria eliminatória, com o tempo de 3min52s60. Nas quartas de final, em que precisava chegar pelo menos na segunda posição, começou na liderança, mas não conseguiu manter o ritmo e terminou a prova em quinto (4min08s50).

- Seleção vai à final do futebol feminino -

A seleção brasileira feminina de futebol surpreendeu ao se classificar para a grande final contra os Estados Unidos vencendo a campeã mundial Espanha, por 4 a 2, com uma exibição de gala numa terça-feira (6) em que o vôlei feminino avançou à semifinal com um triunfo sobre a República Dominicana e o basquete masculino se despediu ao ser atropelado pelos Estados Unidos.

Em Marselha, as brasileiras abriram o placar com um gol contra logo no início da capitã espanhola Irene Paredes (6'), e ampliaram por meio de um chute da atacante Gabi Portilho nos acréscimos do primeiro tempo (45'+4).